Lieder wie „Sound of Silence“, „Bridge Over Troubled Water“ und „Mrs. Robinson“ machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Das Duo „Graceland“ lässt die Musik der großen Meister aus den USA wieder lebendig werden. Ihr „Simon & Garfunkel Tribute“ präsentieren sie an diesem Freitag, 4. September, 19.30 Uhr, in Weisenheim am Sand beim Verein Musik und Kultur in Weisenheim am Sand (Muk).

„Wir wollen zwar nahe dem Original, aber keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich“, beschreiben sich die beiden Musiker selbst. Thomas Wacker (rechts im Bild) übernimmt dabei die Stimme von Paul Simon. Thorsten Gary ist die Stimme von Art Garfunkel. Beide spielen Gitarre. Das Duo besteht seit 2011 und stammt aus Bretten (Baden-Württemberg). Dabei bringen die beiden nach eigenen Angaben den „nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch an sich selbst, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits zu bieten“ mit. Geplant war in diesem Jahr ein Auftritt des Duos beim Neuleiniger Burgsommer, dort sogar mit Streichorchester. Dieser ist nun wegen Corona auf den 12. August des kommenden Jahres verschoben worden. Der Auftritt am Freitag findet in der teilbestuhlten „Keschdeberg-Arena“ auf dem Ludwighain statt. Tickets gibt’s für 18 Euro (Schüler/Studenten 12 Euro). Karten gibt’s ausschließlich per E-Mail an kasse@muk-weisenheim.de. Beim Konzert gelten die bekannten Corona-Regeln.