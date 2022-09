Wäre die Pandemie nicht gewesen, hätten die Landkreise Bad Dürkheim und Kluczbork 2020 20 Jahre Partnerschaft gefeiert. Nun ist Landrat Miroslav Birecki nach Bad Dürkheim gereist und hat seinen Amtskollegen Hans-Ulrich Ihlenfeld besucht, teilt der Kreis mit. Bisher hatte noch keine Begegnung mit dem 2018 neu gewählten Landrat Miroslav Birecki stattfinden können. „Es ist schade, dass die Partnerschaft unserer Kreise in den vergangenen Jahren nicht gelebt werden konnte“, sagte Birecki. Die beiden Landräte tauschten sich unter anderem über die aktuelle politische Lage in Osteuropa aus, die in Polen besondere Sorgen bereitet. Birecki mache sich außerdem Gedanken über die Energieversorgung in seinem Landkreis, denn auch dort werden Haushalte mit russischem Gas beliefert, so der Kreis. Er und Ihlenfeld waren sich einig: Gerade in der jetzigen Zeit ist Völkerverständigung wichtiger denn je.