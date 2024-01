Die Dürkheimer Sonnenwendstraße ist am Donnerstag, 25. Januar, in Höhe der Hausnummer 9 für den Verkehr gesperrt, weil in der Straße ein Kran aufgestellt wird. Das hat die Stadt Bad Dürkheim mitgeteilt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die L517, die B37, die Maxbrunnenstraße, die Hinterbergstraße und die Vigilienstraße. Da es sich bei der Hinterbergstraße um eine Einbahnstraße handelt, müssen Fahrzeuge in entgegengesetzter Fahrtrichtung über den Zumsteinkreisel fahren.