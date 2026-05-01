Drei Vorschläge legte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) dazu vor, für was der Kreis die 38 Millionen Euro ausgeben soll, die aus dem Sondervermögen des Bundes stammen.

Etwa 114,3 Millionen Euro erhält der Kreis Bad Dürkheim aus dem Sondervermögen des Bundes und einem ergänzenden Programm des Landes Rheinland-Pfalz. Knapp 76,2 Millionen Euro werden weitergegeben an die Verbandsgemeinden und die verbandsfreien Gemeinden im Kreis. In einer Sitzung des Kreisausschusses des Kreistags am Mittwoch in Bad Dürkheim ging es nun darum, für was der Kreis die etwa 38 Millionen Euro ausgibt, die er behält.

Drei Vorschläge legte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) vor. Denen stimmten die Mitglieder des Kreisausschusses ohne Diskussion zu, es wurden lediglich einige kleinere Fragen geäußert.

Etwa zehn Millionen Euro sollen demnach in die energetische Sanierung der Carl-Orff-Realschule in Bad Dürkheim gesteckt werden. Ebenfalls zehn Millionen Euro sollen für die energetische Sanierung des Leininger-Gymnasiums in Grünstadt ausgegeben werden. Den größten Batzen, nämlich 18 Millionen Euro, will die Kreisverwaltung für den eigenen Bedarf ausgeben. Mit dem Geld soll das Verwaltungsgebäude des Landkreises in Bad Dürkheim saniert und ein weiteres Verwaltungsgebäude gebaut werden.

Erst bauen, dann sanieren

Wie Ihlenfeld sagte, ist für die energetische Sanierung der Carl-Orff-Realschule eine weitgehend fertige Planung vorhanden. Auch für das Leininger-Gymnasium gebe es Pläne zur Sanierung, die aber noch in Arbeit seien.

Das Kreishaus müsse in absehbarer Zeit saniert werden, außerdem reiche der Platz für die in den vergangenen Jahren stark angestiegene Anzahl der Mitarbeiter der Kreisverwaltung nicht mehr. Der Landkreis habe bereits zwei Grundstücke in der unmittelbaren Nachbarschaft des Kreishauses gekauft, so Ihlenfeld. Außerdem sei ein Gebäude im Bad Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch gemietet worden. Laut Landrat ist vorgesehen, erst zu bauen und dann das Kreishaus zu sanieren. Während dieser gesamten Phase solle ein Teil der Mitarbeiter in das Gebäude im Bruch ausweichen.

Kreistag entscheidet endgültig

Hanns Gauch (FWG) gab zu bedenken, dass mit dem Sondervermögen nur Projekte bezahlt werden dürfen, die zusätzlich sind, also bisher noch nicht vorgesehen waren. Das sei so nicht richtig, korrigierte der Beigeordnete Sven Hoffmann (CDU). Nur Projekte, für die bereits Planreife bestehe, dürften mit dem Sondervermögen nicht bezahlt werden.

Christoph Glogger (SPD) sagte, er finde die vorgesehenen Projekte sinnvoll, doch wollte er wissen, warum gerade die ausgewählt wurden. Ihlenfeld und Hoffmann antworteten, dass es für diese Vorhaben keine oder nur geringe andere Fördermöglichkeiten gebe. Die endgültige Entscheidung ist den Mitgliedern des Kreistags vorbehalten.