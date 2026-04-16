Über die Verteilung des Sondervermögens sollte sich die Verbandsgemeinde Freinsheim nicht entzweien.

Die Debatte um das Sondervermögen war hart geführt worden. Auch wenn einzelne Bürgermeister oder Fraktionsmitglieder damit unzufrieden sind: Letztlich geht die Entscheidung so in Ordnung. Unter den gegebenen Umständen sind Projekte auf der Ebene der Verbandsgemeinde schneller umsetzbar. Außerdem stehen sie zum Großteil bereits fest oder werden seit Jahren verschoben, weil bislang kein Geld dafür da war.

Auch aus Rücksicht auf die Haushalte der Ortsgemeinden hielt sich die Verbandsgemeinde seit Jahren mit Investitionen zurück. Darum sollten die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde dieses Erstzugriffsrecht schon einmal zugestehen. Bis sich die Ortsgemeinderäte über ihre Leuchtturmprojekte geeinigt hätten, wäre viel zu viel Zeit verstrichen. Außerdem hat das unrühmliche Gezerre um das neue Wegenetz des Pfälzerwalds gezeigt, dass zu viele Köche den Brei gewaltig verderben können. Den Bürgern sind die verschiedenen Entscheidungsebenen sowieso nicht so wichtig. Zum Teil sind sie auch schlecht nachvollziehbar. Deshalb zieht hier auch das Argument der Politikverdrossenheit nicht. Eifersüchteleien untereinander hätten sich auch durch ein aufgeteiltes Sondervermögen nicht verhindern lassen.