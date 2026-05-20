1,7 Millionen Euro für Wachenheim: Die Stadt will das Sondervermögen nutzen, um Projekte mit Wirkung anzuschieben. Vorher will sie aber eine wichtige Frage klären.

Aus dem sogenannten Sondervermögen fließen 100 Milliarden Euro an Bund und Länder. Wie die Mittel verteilt werden, handhaben die Kommunen unterschiedlich. Während die Verbandsgemeinde Freinsheim das Geld selbst behielt, entschied sich die VG Wachenheim nach Beratung dafür, die Mittel an die Ortsgemeinden weiterzugeben. Auf Wachenheim entfallen damit 1,7 Millionen Euro.

Der Stadtrat verständigte sich am Montagabend einstimmig darauf, die Gelder vor allem in energetische Sanierung und Infrastruktur zu investieren. Eine endgültige Festlegung gibt es noch nicht, sechs Projekte stehen jedoch im Fokus.

Dazu zählt die Erweiterung der Kita Pusteblume unter energetischen Gesichtspunkten. Für rund 1,5 Millionen Euro sollen eine Fläche angekauft und ein Anbau geschaffen werden, um die Einrichtung bei Bedarf um eine weitere Gruppe erweitern zu können, erläuterte Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) auf Nachfrage der Grünen.

Ebenfalls auf der Liste steht die energetische Sanierung der Trauerhalle auf dem kommunalen Friedhof (530.000 Euro). Laut Bechtel müsse das Gebäude statisch ertüchtigt und energetisch modernisiert werden. Das Projekt könne kurzfristig umgesetzt werden.

Die Grünen warben für die energetische Sanierung des Gebäudes am Sportplatz „Alter Galgen“ (1,4 Millionen Euro). „Wir sehen das als gut angelegtes Geld, um viele Menschen positiv zu beeinflussen“, sagte Nils Rosenberger.

Unterstützung aus CDU und SPD erhielt der Vorschlag, das bisherige Feuerwehrgerätehaus in ein Mehrgenerationenhaus umzuwandeln. Das jetzige Gerätehaus ist zu klein und soll nach dem Willen des Stadtrats neu gebaut werden. Das dann leerstehende Gebäude zu übernehmen und zu einem Mehrgenerationenhaus umzubauen (830.000 Euro), favorisierte unter anderem Rüdiger Göbel (CDU) als Projekt. Felix Korb (SPD) sagte, seine Fraktion unterstütze ebenfalls das Mehrgenerationenhaus im Feuerwehrgerätehaus. Das Feuerwehrgerätehaus werde auf diese Weise sinnvoll weitergenutzt, sei nachhaltig und stärke das Ehrenamt.

Schuldentilgung möglich?

FWG-Ratsmitglied Dorothea Geibel drängte auf den Neubau eines Multifunktionsgebäudes an der Schwimmbadwiese (610.000 Euro). „Das ist ein Unding, dass es das noch nicht gemacht worden ist“, fand sie mit Blick auf die Notwendigkeit einer Toilettenanlage auf der Anlage. Auch Korb sprach sich für das Projekt aus. Beim Multifunktionsgebäude überzeuge die SPD die Kombination aus dem ökologischen Gedanken und dem sozialen.

Als weiteres mögliches Projekt gilt die Sanierung von Straßen. CDU-Ratsmitglied Marcus Scholz regte zudem an zu prüfen, ob ein Teil der Mittel zur Schuldentilgung eingesetzt werden könne. Bechtel äußerte allerdings Zweifel, ob dies in Rheinland-Pfalz zulässig sei.

Petra Herriger (Grüne) betonte die Wichtigkeit von sozialem Wohnraum und die Sanierung eines entsprechenden Gebäudes in der Burgstraße. „Wir haben Wohnraum für gut Betuchte, den sozialen Wohnraum haben wir irgendwie vergessen.“ In der Burgstraße sei ein wirtschaftlicher Ausbau für die Stadt nicht möglich, so Bechtel, man hoffe weiter, dass ein Interessent das Haus aufkauft und unter bestimmten Rahmenbedingungen zur Miete anbietet. Das Haus solle dafür auf dem Portal Baupilot angeboten werden, das sei aber noch nicht geschehen, sagte Bechtel.