Es geht um 8,8 Millionen Euro: Die Kommunalaufsicht hat eine Beschwerde zurückgewiesen. Eine juristische Beanstandung läuft ebenfalls ins Leere. Wie geht es jetzt weiter?

Die bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelte Kommunalaufsicht hat eine Beschwerde von vier Bürgermeistern aus der Verbandsgemeinde Freinsheim gegen die Verteilung des Sondervermögens von Bund und Land zurückgewiesen. Die Bürgermeister legten daraufhin nochmals Beschwerde ein, ebenfalls ohne Erfolg. Über das weitere Vorgehen soll beraten werden.

Über 8,8 Millionen Euro hat die Verbandsgemeinde Freinsheim aus dem Sondervermögen des Bundes, das vom Land aufgestockt wurde, erhalten. Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats haben in einer Sitzung am 14. April mit deutlicher Mehrheit entschieden, dass die Verbandsgemeinde das Geld investieren und nichts in die Kassen der Ortsgemeinden fließen soll.

Gegen diese Entscheidung haben die Bürgermeister von Herxheim am Berg, Dackenheim, Weisenheim am Berg und Weisenheim am Sand bei der Kommunalaufsicht Beschwerde eingelegt. Als Begründung haben sie angeführt, in dem Landesgesetz zum Sondervermögen sei festgelegt, dass die Entscheidung zur Verteilung des Geldes „im Einvernehmen“ mit den Ortsgemeinden getroffen werden müsse. Das sei in der Verbandsgemeinde Freinsheim nicht der Fall gewesen.

„Ortsgemeinden müssen nicht beteiligt werden“

Aus dem am 19. Februar in Kraft getretenen Landesgesetz zum Sondervermögen „ergibt sich keine Verpflichtung der Verbandsgemeinden ihrerseits die Ortsgemeinden zu beteiligen“, schreibt Rolf Kley, Leiter des Bereichs Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung, in der Antwort auf die Beschwerde. Wie Kley ausführt, haben die Landkreise und die kreisfreien Städte laut dem Gesetz die Pflicht „regionale Umsetzungskonzepte“ darüber zu erstellen, für was das Sondervermögen ausgegeben werden soll. Den Landkreisen sei vorgeschrieben, dass sie dieses Konzept in Abstimmung mit den zum jeweiligen Landkreis gehörenden Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden erstellen müssen.

Die Verbandsgemeinden könnten „in eigener Verantwortung“ entscheiden, für was sie das Geld aus dem Sondervermögen verwenden und ob sie weitere Akteure, wie die Ortsgemeinden, einbinden wollen.

Recht auf Teilnahme an Sitzungen

Nach Angaben von Kley wird dies in den zum Landkreis Bad Dürkheim gehörenden Verbandsgemeinden unterschiedlich gehandhabt. Er verweist darauf, dass Bürgermeister von Ortsgemeinden generell das Recht haben, an Sitzungen des Verbandsgemeinderats und der Ausschüsse mit beratender Stimme teilzunehmen. Dieses Recht hätten mehrere Ortsbürgermeister bei der Sitzung des Verbandsgemeinderats Freinsheim, in der über die Verteilung des Sondervermögens entschieden wurde, genutzt.

„Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage muss ich Ihnen daher mitteilen, dass die Verfahrensabläufe der Verbandsgemeinde Freinsheim vorliegend nicht zu beanstanden sind und daher ein kommunalaufsichtliches Einschreiten in dem vorgetragenen Sachverhalt nicht geboten ist“, so Kley.

Das sehen die vier Bürgermeister nach wie vor anders. Der Bürgermeister von Herxheim am Berg, Gero Kühner (SPD), der Initiator der Beschwerde ist, berichtet, dass sich das Quartett nochmals an die Kommunalaufsicht gewandt habe. Dieses erneute Schreiben sei ebenso wie die ursprüngliche Beschwerde auch an Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG), Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und den designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) geschickt worden.

Bürgermeister lassen sich anwaltlich beraten

Zuvor habe man sich anwaltlich beraten lassen, so Kühner. „Der Anwalt hat gesagt, dass die Argumentation der Kommunalaufsicht so nicht haltbar ist“, berichtet Kühner. In dem erneuten Schreiben an die Kommunalaufsicht habe man, entsprechend der Beratung durch den Anwalt, juristisch argumentiert. „Wir haben uns entschieden selbst noch einmal zu schreiben und nicht einen Anwalt zu beauftragen, um zu zeigen, dass wir an einer einvernehmlichen Lösung interessiert sind“, sagt Kühner.

Wie Laura Estelmann, Pressesprecherin der Kreisverwaltung, auf Anfrage mitteilt, hat die Kommunalaufsicht die erneute Beschwerde mit den gleichen Argumenten zurückgewiesen. Die vier Bürgermeister hätten jetzt die Möglichkeit, das Gespräch mit der Verbandsgemeinde zu suchen, sich an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, den Gesetzgeber oder den Gemeinde- und Städtebund zu wenden, so Estelmann. Nach Angaben von Kühner soll über das weitere Vorgehen gemeinsam entschieden werden. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) wollte sich auf Anfrage nicht äußern.