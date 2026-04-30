Die Stadt Bad Dürkheim will ihren Anteil am Sondervermögen des Bundes auf drei Bereiche verteilen. Nicht allen gefällt das.

10,8 Millionen Euro erhält die Stadt aus dem sogenannten Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“, das der Bund aufnimmt – tatsächlich geht es um neue Schulden, um Schulen, Kitas, Straßen oder Feuerwehrhäuser wieder in Schuss zu bringen. Das Geld muss innerhalb von zwölf Jahren ausgegeben werden.

Dabei gelten bestimmte Kriterien – unter anderem muss das Geld in Projekte fließen, die sich bestimmten Gruppen zuordnen lassen. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt, sich auf die Bereiche Energie- und Wärmeinfrastruktur (20 Prozent der Summe), Bildung und Betreuung (40 Prozent) sowie Bevölkerungsschutz (40 Prozent) zu konzentrieren. „Es ist das richtige Pferd, sich nicht auf einzelne Maßnahmen festzulegen, sondern auf Obergruppen zu setzen“, sagte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) im Stadtrat. Das gebe der Verwaltung die nötige Flexibilität und schaffe Luft für andere Projekte, die über den regulären Haushalt finanziert werden könnten.

FDP will mehr Flexibilität

FDP-Fraktionssprecherin Petra Dick-Walther (FDP) plädierte für mehr Flexibilität: „Es wäre mir lieb, die Förderbereiche offen zu lassen.“ Zudem verwies sie darauf, dass Projekte entweder über das Sondervermögen oder über andere Zuschüsse etwa des Landes finanziert werden könnten – beides zusammen gehe nur in Ausnahmefällen. Auch eine prozentuale Festlegung, welcher Anteil des Gelds in welchen Bereich fließe, sieht die FDP skeptisch. „Wir vermissen Investitionen in Verkehrs- und Gesundheitsinfrastruktur“, nannte der stellvertretende Fraktionssprecher Walter Schubert einen weiteren Kritikpunkt.

Maik Sokolowski-Kühn, Leiter Finanzen, erklärte, das regionale Umsetzungskonzept müsse Mitte Juni auf Landkreisebene abgestimmt werden. Er tue sich daher schwer damit, auf eine Größenordnung der Ausgaben in den verschiedenen Bereichen zu verzichten. Die Aussage des Kreises sei gewesen, dass „alles ein Preisschild“ haben müsse, erklärte Bauernschmitt.

Die anderen Stadtratsfraktionen standen den Ideen der Liberalen skeptisch gegenüber. In den ausgewählten Bereichen bestehe der größte Handlungsdruck, sagte Thomas Giel (Grüne). Vorhaben in anderen Kategorien wie Verkehr oder Gesundheit könnten mit dem dann frei werdenden Geld aus dem regulären Haushalt finanziert werden, betonte Markus Wolf (CDU). Ralf Lang (SPD) sagte, beim Regenrückhaltebecken Seebach, das zum Hochwasserschutz zählt, müsse „Tempo aufgenommen“ werden. Auch Jochen Schmitt (FWG) erklärte, die Liste der abzuarbeitenden Projekte sei lang. Er sehe keinen Diskussionsbedarf.

Der FDP-Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt, der Verwaltungsvorschlag bei zwei Enthaltungen angenommen.