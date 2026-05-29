5,6 Millionen Euro aus dem Sondervermögen gehen an die VG Wachenheim. Geplant sind Sanierungen, Neubauten und Energieprojekte – von Kita bis Halle.

5,45 Milliarden Euro für Investitionen in Bildung, Klima, Energie, Digitalisierung, Verkehr, Gesundheit und Bevölkerungsschutz hat Rheinland-Pfalz aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten. 5,6 Millionen Euro davon kommen bei der Verbandsgemeinde Wachenheim an. Im März hatte der Verbandsgemeinderat bereits beschlossen, dass das Geld zwischen den Gemeinden aufgeteilt wird. Rund 2,2 Millionen Euro verbleiben bei der Verbandsgemeinde. Diese will das Geld in ein neues Feuerwehrgerätehaus in Wachenheim stecken, das nach aktuellen Schätzungen mit 6,5 Millionen Euro zu Buche schlägt.

Die Stadt Wachenheim erhält aus dem Sondervermögen 1,7 Millionen Euro, Ellerstadt rund 792.000 Euro, Friedelsheim etwa 462.600 Euro und Gönnheim etwa 464.000 Euro.

Was planen die Gemeinden?

Ellerstadt will seinen Anteil in den Umbau und die Sanierung des Bürgerhauses mit Jugendtreff investieren. Die Gemeinde hat als weitere Projekte den Umbau und die Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses zu einem Hortgebäude sowie die bauliche Entwicklung der Freifläche des ehemaligen Sängerheims benannt. Friedelsheim plant die energetische Teilsanierung der Schwabenbachhalle und die Sanierung des Burgweihers. Gönnheim sieht die energetische Sanierung der Sonnenberghalle vor.

In Wachenheim kommen folgende Projekte infrage: die Erweiterung der Kita Pusteblume unter energetischen Gesichtspunkten, der Umbau des Feuerwehrgerätehauses zu einem Mehrgenerationenhaus, ein Neubau eines Multifunktionsgebäudes an der Generationenwiese, die Sanierung des Sportplatzes „Alter Galgen“, die Sanierung der Trauerhalle auf dem kommunalen Friedhof oder der Straßenausbau beziehungsweise die Straßensanierung. Diese Projekte werden nun an den Landkreis weitergegeben.

Nicht möglich sei es, das Geld zur Schuldentilgung einzusetzen, sagte VG-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) im Verbandsgemeinderat Wachenheim am Montagabend. Er kenne Beispiele aus Thüringen, wo das durch geschicktes Handeln von Gemeinden und Land gelungen sei. Geprüft werden soll nun, ob es möglich ist, dass Stadt und Gemeinden der Verbandsgemeinde mit ihrem Geld einen Kredit geben.