792.000 Euro aus dem Sondervermögen der Bundesregierung stehen der Gemeinde Ellerstadt zur Verfügung. Nach dem Willen des Gemeinderats sollen die Mittel vor allem in den Umbau und die energetische Sanierung des Bürgerhauses inklusive des Bürgertreffs investiert werden. „Das ist unser absoluter Favorit“, betont Bürgermeisterin Elke Stachowiak ( FWG) die Schwerpunktsetzung. Ziel der Ortsgemeinde sei es gewesen, nicht zu viele Projekte zu benennen. Schließlich müssten diese auch von der Verbandsgemeinde und dem Kreis bearbeitet werden. Dennoch habe sich der Rat dazu entschlossen, zwei weitere mögliche Projekte anzugeben. Hintergrund sei die Möglichkeit, dass sich für das Bürgerhaus noch andere Förderprogramme ergeben könnten. Ziel sei es, eine möglichst hohe Gesamtförderquote zu erreichen. Deshalb hat die Ortsgemeinde zusätzlich die bauliche Entwicklung der Freifläche des ehemaligen Sängerheims angemeldet. Eigentlich soll diese Entwicklung im Rahmen der Dorferneuerung erfolgen. Außerdem wurde der Umbau und die energetische Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses zu einem Hortgebäude benannt. Die Arbeiten sind bereits im Gange, derzeit finanziert die Gemeinde das Projekt aus Eigenmitteln. Am Dienstag, 26. Mai, um 19 Uhr berät der Verbandsgemeinderat im Wachenheimer Rathaus über die Projekte aus den Ortsgemeinden, die anschließend an den Kreis weitergeleitet werden.