Die Gemeinde Friedelsheim wird das zusätzliche Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur in zwei Sanierungsprojekte stecken. Das teilt Bürgermeisterin Anja Bletzer ( FWG) nach der Sitzung des Ortsgemeinderats mit. Die Gemeinde soll rund 460.000 Euro erhalten, die nach dem Willen des Gemeinderats für die Sanierung des Burgweihers und die energetische Sanierung der Schwabenbachhalle verwendet werden sollen. Derzeit seien zwei Ingenieurbüros dabei, Vorschläge zur Sanierung des Burgweihers auszuarbeiten, so Bletzer. Das milliardenschwere Investitionspaket der Bundesregierung soll die Wirtschaft ankurbeln. 100 Milliarden gehen dabei an die Länder für Investitionen vor allem in den Kommunen. Aus dem Sondervermögen erhält die Verbandsgemeinde Wachenheim gut 5,6 Millionen Euro, diese werden nach einem Beschluss des Verbandsgemeinderats gemäß der VG-Umlage unter den Ortsgemeinden verteilt.