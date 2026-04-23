10,8 Millionen Euro erhält die Stadt Bad Dürkheim aus dem Sondervermögen der Bundesregierung. Wie wird sie das Geld verteilen?

Rund 10,8 Millionen Euro kann die Stadt Bad Dürkheim über einen Zeitraum von zwölf Jahren aus Mitteln des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität der Bundesregierung ausgeben. Die Stadtverwaltung plädiert dagegen, konkrete Einzelprojekte bereits jetzt zu benennen, so Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Es gehe darum, die „größtmögliche Bandbreite“ aufrechtzuerhalten. Die Priorisierung soll später erfolgen. Die Bürgermeisterin betonte, es sei keine Zeit für Prestigeobjekte.

Maik Sokolowski Kühn, Sachgebietsleiter Finanzen, erklärte im städtischen Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, wie sich das Geld verteilen soll. 20 Prozent, also etwa 2,16 Millionen Euro, sollen in die Energie- und Wärmeinfrastruktur fließen. Die Stadt denkt dabei an die energetische Sanierung kommunaler Gebäude, an Photovoltaik, technische Gebäudeausstattung und weitere Maßnahmen an städtischen Liegenschaften. In Bildung und Betreuung, also in den Ausbau und die Modernisierung von Kindertagesstätten, die Umsetzung der Ganztagsförderung und die Weiterentwicklung der Bildungsinfrastruktur, sollen 40 Prozent der Mittel investiert werden. Das wären 4,32 Millionen Euro. Der gleiche Anteil soll in den Bevölkerungsschutz fließen. Dabei geht es um den Neubau oder die Erweiterung eines Feuerwehrgerätehauses, Investitionen in Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen, den Kauf von Zufahrtsschutz oder den Flächenankauf für Feuerwehrzwecke.

„Wo müssen wir uns wappnen?“

Ausschussmitglied Walter Schubert (FDP) wollte wissen, warum die Verwaltung das Geld in diese drei Säulen investieren wolle und nicht ein anderes, bei einer Kurstadt naheliegendes Thema wie Gesundheit in den Blick nehme. Sokolowski-Kühn sagte, die Punkte seien vor allem nach dem Gesichtspunkt der Realisierbarkeit ausgewählt worden. Außerdem sei abgewogen worden, welche Projekte wie gefördert werden können.

„Wo müssen wir uns wappnen?“, sei eine Fragestellung bei der Entscheidung gewesen, betonte Claudius Güther (CDU), Erster Beigeordneter der Stadt Bad Dürkheim. Energie, Schutz und Demokratieförderung seien zentrale Themen.

Die Mitglieder des Ausschusses stimmten für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Weg, die FDP enthielt sich. Final entscheidet der Stadtrat in der kommenden Woche.