Mehr als 200 Menschen haben sich bei der ersten Sonderimpfaktion in der Salierhalle am Donnerstag impfen lassen. Die Beweggründe, warum sie lieber spontan ins Impfzentrum gekommen sind als mit Termin, waren ganz unterschiedlich. Weitere solcher Aktionen sind bereits in Planung.

„Schon eine Stunde vor dem offiziellen Beginn um 8 Uhr hatte sich eine lange Schlage vor dem Impfzentrum gebildet. Wir haben deshalb bereits eine halbe Stunde früher angefangen, zu impfen“, berichtet