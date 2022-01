Impfwillige können sich am Sonntag von 11 bis 15 Uhr im Freinsheimer von-Busch-Hof mit Moderna impfen lassen. Die Aktion richtet sich an alle über 30 Jahre. Eine Anmeldung ist jederzeit per E-Mail an freinsheimerstadtgefluester@t-online.de möglich, oder telefonisch am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr unter 06353 91156. Da nur ein Telefon zur Verfügung steht, sollten Interessenten eine Telefonnummer auf der Sprachbox hinterlassen, damit sie zurück gerufen werden. Am Tag der Impfung sind die Krankenkassenkarte und der Impfausweis mitzubringen. Auch freiwillige und ehrenamtliche Helfer dürfen sich melden.