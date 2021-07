Die Kreisverwaltung erinnert daran, dass sich an den kommenden beiden Donnerstagen, 22. und 29. Juli, Menschen ab 18 Jahren ohne Termin in der Salierhalle mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen können. Die Aktion findet von 8 bis 15 Uhr statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es können jedoch Wartezeiten entstehen. Mitzubringen ist der Ausweis, wenn vorhanden der Impfpass und idealerweise die Krankenkassenkarte. Die Zweitimpfung findet fünf Wochen später an gleicher Stelle statt.