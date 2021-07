Im Dürkheimer Impfzentrum in der Salierhalle gibt es am 22. und 29. Juli, beides ein Donnerstag, eine Sonderimpfaktion. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitteilt, könne jeder ab 18 Jahren kommen, um sich mit Biontech impfen zu lassen. Der Wohnort spielt keine Rolle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es könnten jedoch Wartezeiten entstehen. Mitzubringen ist der Personalausweis, wenn vorhanden der Impfpass und die Krankenkassenkarte. Die Zweitimpfung findet dann fünf Wochen später an gleicher Stelle statt. „Man kann einfach vorbeikommen. Wenn Sie bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, kommen Sie ganz unkompliziert zu uns in die Salierhalle“, so der Dürkheimer Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Mit der Sonderimpfaktion soll die Impfquote weiter gesteigert werden.