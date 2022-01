Impfungen gegen das Coronavirus ohne Termin sind am Freitag, 28. Januar, von 17 bis 19 Uhr in der Dürkheimer Salierhalle möglich. Das hat der Kreis mitgeteilt. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab 12 Jahren mit Biontech oder Moderna. Impfungen von Fünf- bis Elf-Jährigen sind nicht möglich, weil für sie an diesem Termin kein Impfstoff zur Verfügung steht.