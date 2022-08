Wo kommt das Becken hin und wie war das noch mal mit der Panorama-Sauna? Diese und andere Fragen beantwortet Steffen Wietschorke bei seinen regelmäßigen Führungen durch die Baustelle der Dürkheimer Therme. Dabei sind Plätze frei für 15 RHEINPFALZ-Leser, die hier alles Wissenswerte zur derzeit größten Baustelle der Kurstadt erfahren können.

Die Anmeldung für die RHEINPFALZ-Sommertour zur Therme-Baustelle mit Führung von Steffen Wietschorke, Leiter des städtischen Tiefbauamts, am Dienstag, 16. August, per E-Mail an sommertour_duw@rheinpfalz.de.

Oder man wirft eine Postkarte in den Briefkasten der Lokalredaktion in der Mannheimer Straße 10. Wir berücksichtigen Anmeldungen nur, wenn eine Rufnummer angegeben ist! Anmeldeschluss ist am Montag, 15. August, 12 Uhr. Wir losen bis zu 15 Teilnehmer aus. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur die Teilnehmer selbst informieren können. Die Teilnahme zur Sommertour erfolgt auf eigenes Risiko.