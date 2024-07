Über kaum eine Baustelle in Bad Dürkheim wird so viel geredet wie über die mitten im Kurpark. Die Eröffnung der Therme ist inzwischen für April 2025 geplant. Wer sich dafür interessiert, wie weit der Bau vorangeschritten ist, kann sich bei der nächsten Sommertour am Dienstagnachmittag, 30. Juli, ein Bild von der Lage machen. Der stellvertretende Bauamtsleiter Steffen Wietschorke gibt Einblicke. Wer mitgehen möchte, schreibt eine E-Mail an die Adresse

sommertour_duw@rheinpfalz.de. Oder man wirft eine Postkarte in den Briefkasten der Lokalredaktion in der Mannheimer Straße 10. Wir berücksichtigen Anmeldungen nur, wenn eine Rufnummer angegeben ist! Anmeldeschluss ist am Freitag, 26. Juli, 10 Uhr. Wir losen bis zu 20 Teilnehmer aus. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur die Teilnehmer selbst informieren können. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt stets auf eigenes Risiko.