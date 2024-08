Ganz im Zeichen der Stadtmauer steht die Sommertour am 8. August. Wir laden ein ins Heimatlichter-Forum – und zu einem Abstecher am sanierten Teil der Stadtmauer.

Was nötig gewesen ist, um aus einem Anlehnhaus des 19. Jahrhunderts das modern gestaltete Refugium der Heimatlichter-Fotografen zu machen, erfahren die Teilnehmer der Sommertour von Architekt Rüdiger Seufert und dem Bauherren, Heimatlichter-Fotograf André Straub. Anlässlich der Architekturtage im Juni war das Gebäude bereits zu besichtigen. Am 8. August können 15 Teilnehmer der RHEINPFALZ-Sommertour nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen.

Das historische Wohnhaus, das sich an die Stadtmauer anlehnte, musste abgetragen werden. Es war ein aus wirtschaftlicher Not geborenes einfaches Gebäude aus Holz und Natursteinen, die der Stadtmauer entnommen worden waren. „Der Nachbau folgt der historischen Form des Mittelgebäudes, die seitlichen Anbauten grenzen sich als Neuinterpretation bewusst davon ab“, erläutert Architekt Seufert.

Äußerlich als drei Baukörper wahrzunehmen, ist der Innenraum durchgehend als Fotokunstgalerie nutzbar. Das Gebäude wurde in Holzbauweise errichtet, es erreicht Niedrigenergiehauswerte. Als Dachdeckung wurden Solarziegel verwendet. Zu sehen gibt es dort eine Dauerausstellung der Heimatfotos, es gibt ein Fotostudio, Veranstaltungsräume sowie ein kleines Café und einen Shop.

Abstecher an Bachturm und Haintor

Willi Simon, der als Beigeordneter der Stadt Freinsheim die Sanierung der Stadtmauer von Anfang an begleitet, ist ebenfalls bei der RHEINPFALZ-Sommertour dabei. Er wird mit den Teilnehmern am kommenden Donnerstag unter anderem einen Abstecher an den Bachturm und ans Haintor machen, um die Sanierungsarbeiten näher vorzustellen und Fragen zu beantworten.

Wer teilnehmen möchte, schreibt bis Dienstag, 6. August, 10 Uhr, eine E-Mail an die Adresse sommertour_duw@rheinpfalz.de. Oder man wirft eine Postkarte in den Briefkasten der Lokalredaktion in der Mannheimer Straße 10.

Wir berücksichtigen Anmeldungen nur, wenn eine Rufnummer angegeben ist! Wir losen bis zu 15 Teilnehmer aus. Wir können nur die Teilnehmer selbst informieren. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt stets auf eigenes Risiko.