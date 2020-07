Nachholen, was wegen Corona vielleicht zu kurz kam? Das Land bietet in diesem Jahr gegen Ende der Ferien eine Sommerschule an. Mit Förderkursen in den Fächern Deutsch und Mathematik sollen die Schüler unterstützt werden, die während der Schulschließungen nicht die gewünschten Lernfortschritte erzielen konnten. Die Kurse kosten nichts und richten sich an Schüler von der 1. bis zur 8. Klasse.

Für die weiterführenden Schulen in Kreisträgerschaft – also Klasse 5 bis 8 – organisiert der Landkreis Bad Dürkheim im Auftrag des Landes die Sommerschule. „Die Ankündigung des Landes kam sehr kurzfristig, wir hätten uns frühere Informationen gewünscht. Doch wir übernehmen diese Aufgabe gerne, denn wir begrüßen dieses Angebot. Über einen längeren Zeitraum hat kein regulärer Unterricht stattgefunden, und jetzt haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, den Stoff aufzufrischen und besser vorbereitet in das nächste Schuljahr zu starten“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

Interessierte Schüler der Klassen 5 bis 8 der weiterführenden Schulen im Landkreis können sich für eine Woche Förderunterricht bis 24. Juli beim Kreis anmelden. Hierbei sollte die favorisierte Woche (vorletzte oder letzte Woche der Ferien) angegeben werden. Anmeldeformulare finden sich auf der Homepage der Kreisverwaltung, www.kreis-bad-duerkheim.de, und sind zu senden an sommerschule@kreis-bad-duerkheim.de. 230 Sorgeberechtigte hatten sich schon auf die Voranfrage der Schulen gemeldet und ihr Interesse bekundet, ihnen wurden die Anmeldeformulare bereits zugeschickt. 73 Schüler sind bereits angemeldet. Wichtig: Der Kreis nimmt nur Anmeldungen ab Klasse 5 entgegen. Der Unterricht wird von Montag bis Freitag an drei Stunden am Vormittag an ausgewählten Schulen stattfinden. Angeleitet werden die Lerngruppen von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülern, die dafür vorher geschult werden. Die Lerngruppen an den weiterführenden Schulen finden unter anderem am Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim und an der IGS Deidesheim/Wachenheim (Standort Wachenheim) statt. Jeder Schüler, der die Klassen 5 bis 8 besucht, kann sich zur Sommerschule anmelden, selbst nicht direkt an der „eigenen“ Schule Kurse stattfinden.

Anmeldeformular für Freinsheimer und Weisenheimer ab 16. Juli online

Auch die Verbandsgemeinde Freinsheim und die Ortsgemeinde Weisenheim am Sand bieten die Sommerschule für ihre Grundschüler an. „Nach der Bedarfsermittlung planen wir die Sommerschul-Angebote an den Standorten der Grundschulen Freinsheim, Kallstadt und Weisenheim am Sand einzurichten“, so die Verwaltung. Das Anmeldeformular steht ab dem 16. Juli auf der Internetseite der Verbandsgemeinde unter www.vg-freinsheim.de zur Verfügung. In der Regel findet die Sommerschule eine Woche lang statt, so die Verwaltung. Eine weitere Woche ist möglich, soweit Kapazitäten zur Verfügung stehen. In Bad Dürkheim findet die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen in der Salierschule statt (wir berichteten).

In der Verbandsgemeinde Wachenheim geht die Sommerschule in der vorletzten Woche der Ferien über die Bühne. An fünf Tagen zwischen dem 3. und 7. August sollen in den Räumlichkeiten der Grundschule Wachenheim Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 von 9 bis 12 Uhr unterrichtet werden, teilt Bettina Schröder von der Verwaltung mit. Die Eltern von 42 Kindern hatten für dieses Angebot einen Bedarf angemeldet. Sie werden nun angeschrieben und gefragt, ob sie das Angebot wahrnehmen möchten. Wenn sie vorliegen, werden die Zahlen an die Kreisverwaltung weitergegeben, beschreibt Schröder das Prozedere. Von dort werden die Lehrkräfte verteilt.