„Endlich wieder Konzerte – endlich wieder gemeinsam Musik erleben“: Mit diesen Worten lädt Dekanat Bad-Dürkheim am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juli, zu kurzen Orgelkonzerten in die Seebacher Klosterkirche ein.

Bezirkskantor Johannes Fiedler bietet in der Klosterkirche stündlich wiederkehrende identische Orgel-Konzerte an. Da gemäß den aktuellen Coronaregeln jeweils nur 20 Personen zuhören dürfen, soll so dennoch vielen Musikfreunden ein Konzerterlebnis ermöglicht werden, erklärt der Veranstalter.

Neben Johann Sebastian Bachs festlich schreitendem Präludium und der dazugehörigen Fuge in C-Dur (BWV 547) erklingt Mozarts Andante für eine kleine Orgeluhr (KV 616), gefolgt von einem virtuosen Impromptu des französischen Impressionisten Louis Vierne.

Den Abschluss bildet ein romantisches, alpenländisches Intermezzo des Liechtensteiners Josef Gabriel Rheinberger. Daneben werden auch Publikumswünsche erfüllt.

Termine

Orgelkonzerte, Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juli, um 17, 18, 19 und 20 Uhr, Klosterkirche Seebach. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an

johannes.fiedler@evkirchepfalz.de oder unter Telefon 06322 5051. Es gelten die aktuellen Coronaregeln – Tragen einer Maske bis zum Sitzplatz, Mindestabstand von 1,5 Metern.