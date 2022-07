Einen Einblick in die Angebote der Musikschule gibt es am Sonntag, 17. Juli, von 11.30 bis 16 Uhr, beim Sommerfest der Einrichtung. Gefeiert wird in der Pestalozzischule und der TVD-Turnhalle. Eltern, Kinder und Musikbegeisterte können sich einen Eindruck von den Möglichkeiten verschiedener Instrumente zu verschaffen. Von 11 bis 16 Uhr gibt es Schülerkonzerte in der Turnhalle.

Das Blechbläserensemble „Brass for fun“ eröffnet das Fest, danach können die Kinder mit ihren Eltern das Piratenprojekt der musikalischen Früherziehung erleben. Auch die Bläserklasse der Pestalozzischule, unterstützt von „Brass for fun“, spielt später auf. Ab 12.30 Uhr gestalten Musikschul-Ensembles das Bühnenprogramm. Zudem ist es ab 12.30 Uhr möglich, Instrumente auszuprobieren.

„Bei der Instrumentenvorstellung können die Kinder an einer Instrumentenrallye teilnehmen. Die Gewinner werden um 16 Uhr ausgelost“, informiert Musikschulleiter Frank Metzger. Für das Kulinarische sorgt der Förderkreis, unterstützt durch Kuchenspenden von Schülereltern und Freunden der Musikschule. Der Eintritt ist frei.