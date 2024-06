Zum zweiten Mal waren die Ellerstadter am Sonntag zum Sommerfest auf die Mehrgenerationenfläche geladen. Der Ersatz für den früheren Neujahrsempfang lockte zum Auftakt nicht ganz so viele Besucher an wie im Vorjahr. Wer kam, erfuhr gleich noch eine Neuigkeit zum Thema Glasfaserausbau.

Vermutlich hatte mancher angesichts des wolkenverhangenen Himmels entschieden, vorerst daheim zu bleiben. Dabei hätte niemand nass werden müssen – die Bauhofmitarbeiter hatten Zelte aufgestellt. Die Anzahl der Vereine, die die Gelegenheit zur Präsentation nutzten, war überschaubar. Unter anderem der TV und die Feuerwehr waren mit anderen Terminen beschäftigt.

„Ich schenk dir einen Regenbogen, rot und gelb und blau“ sangen die Kleinen der Kita Regenbogen und überreichten Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) kleine Geschenke passend zu den Strophen. „Das habt ihr ganz toll gemacht“, lobte die Ortschefin die Kleinen, die wegen der Aufmerksamkeit der vielen Erwachsenen etwas verlegen dreinblickten. Ellcanto von der Chorgemeinschaft Ellerstadt unter der Leitung von Jaspar Zehetmeier begeisterte unter anderem mit Herbert Grönemeyers „Mambo“, der die nervige Suche nach einem freien Parkplatz schildert. Eher zurückhaltend reagierte das Publikum auf Zehetmeiers Einladung mitzusingen.

In ihrer Ansprache bedankte sich die Bürgermeisterin für die tatkräftige Hilfe der Bevölkerung bei der Neuanlage der Grünflächen im Ort, die zu einem großen Teil vom Land bezuschusst wurde. „Unsere Gemeinde lebt vom Zusammenhalt ihrer Einwohner“, betonte Stachowiak. Als Beispiel nannte sie unter anderem den Offenen Arbeitskreis Umwelt und Nelie, Netzwerk liebenswertes Ellerstadt und Betreiberin des Ellcafé.

Gewerbegebiet soll wachsen

Eine Neuigkeit verkündete die Bürgermeisterin auch gleich noch: Beim Glasfaserausbau gehe es weiter. Die Bahnquerung ist abgeschlossen. Die Vertreter von Deutscher Glasfaser hätten in Aussicht gestellt, dass dieser bis Ende des Jahres abgeschlossen sei. „Hoffen wir, dass das klappt“, so Stachowiak. In Bezug auf die Ertüchtigung des Bürgerhauses habe ein Architekt inzwischen einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, das Heft des weiteren Handelns liege in den Händen des Rates. Wirtschaftsförderung und -wachstum ist in den Augen der Bürgermeisterin ein wichtiges Element bei der finanziellen Ausstattung einer Gemeinde. Derzeit fänden Gespräche zur Erweiterung des Ellerstadter Gewerbegebietes statt. Lob bekam die Bürgermeisterin von der Kita-Leiterin Ingrid Eberle. Stachowiak habe stets ein offenes Ohr für die Einrichtung. „Ellerstadt ist ein sicherer Ort für Kinder, der von Respekt und Solidarität geprägt ist“, wandte sich Stachowiak an die Eltern, die mit dem Kinderwagen gekommen waren.

Die örtliche Weinprinzessin Alina I. hieb bei ihrer Begrüßung in dieselbe Kerbe: „Es lebe das Ehrenamt und die ganzen Vereine. Wir sind froh, dass wir sie haben.“ Alle acht Ellerstadter Weingüter waren mit einem Sekt zum Probieren vertreten. Kerwebuwe und Pfadfinder kümmerten sich um das leibliche Wohl der Besucher.