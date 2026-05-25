Der Förderverein der Protestantischen Kirche in Weisenheim am Berg lädt am Freitag, 26. Juni, zum 16. Sommerfest ein, das im neu gestalteten Kirchgarten stattfinden soll. Das Fest beginnt um 16 Uhr mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Anschließend sind kalte und warme Speisen, Weine sowie nicht alkoholische Getränke vorgesehen. Mit dem Reinerlös unterstützt der Förderverein den Erhalt des Kirchenensembles. Informationen gibt es unter www.fv-protkirche-weisenheim.de.