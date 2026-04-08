Die Sportart Sommerbiathlon verbindet Ausdauer mit Konzentration: Nach einer Laufstrecke von 1,5 Kilometern gilt es am Schießstand in zehn Metern Entfernung stehende Klappscheiben mit einem Durchmesser von 35 Millimeter zu treffen. Neugierige können am Sonntag, 26. April, bei der Schützengilde Weisenheim 1932 ihre Fähigkeiten testen. Wie es in einer Mitteilung der Schützengilde heißt, erklären deren Mitglieder den Teilnehmern den Umgang mit dem Luftgewehr. Nach einem Wertungslauf zum 27. Saar-Pfalz-Cup von 9 bis 11 Uhr, zu dem nur DSB-Mitglieder zugelassen sind, läuft der Breitensportbiathlon für alle interessierten Sportler von 11.30 bis 13.30 Uhr. In diesem Zeitraum ist auch ein Mini-Biathlon für Sportler unter zwölf Jahren vorgesehen. Eine Anmeldung ist von 10.30 bis 12 Uhr möglich. Austragungsort ist das Gelände am Schützenhaus, An der Bleiche 4, in Weisenheim am Sand.