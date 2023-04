Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ball rollt wieder beim Dürkheimer HC, wobei es vorläufig nur die Herren sind, die wieder Spiele austragen – und das auch nur in einer spontan ins Leben gerufenen Mini-Runde mit Vereinen in der Region. Deren Ausgestaltung ist teils noch offen. Das erste Heimspiel gegen den TFC Ludwigshafen fand am Samstag trotzdem schon statt.

Vergangene Woche hat der Verband die Saison 2019/20/21 der Zweiten Hockey-Regionalliga Süd der Herren beendet, in der der Dürkheimer HC vor dem TFC Ludwigshafen Platz zwei in der Tabelle belegt