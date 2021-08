Der Landkreis Bad Dürkheim informiert bei einer interaktiven Online-Veranstaltung über Installierungs- und Nutzungsmöglichkeiten von Solarstrom vom eigenen Hausdach. Zu der Veranstaltung „Solaroffensive – Kohle sparen mit Sonnenschein“ lädt er mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz, dem Bezirksverband Pfalz mit dem EU-Life-Projekt ZENAPA und dem BUND Rheinland-Pfalz für Dienstag, 7. September, ab 18.30 Uhr ein. Nach einer Einführung zum Thema „Wie finde ich heraus, ob mein Dach geeignet ist?“ inklusive Vorstellung des Solarkatasters Rheinland-Pfalz können sich die Teilnehmer in drei thematisch unterschiedlichen „Räumen“ informieren und Fachleuten ihre Fragen rund um Planung, Installation, Betrieb und Kombinationsmöglichkeiten von Photovoltaikanlagen stellen. Fachleute von der Energieagentur, der Verbraucherzentrale und den Stadtwerken Grünstadt stehen als Gesprächspartner bereit. Anmeldung per E-Mail an solaroffensive@kreis-bad-duerkheim.de.