Am Samstag kam es kurz nach 19 Uhr in einem Dürkheimer Baumarkt zu einem größeren Diebstahl: Ein Mann klaute laut Polizei eine größere Anzahl von Solarlampen. Dabei konnte ein 61-jähriger Zeuge beobachten, wie der Mann mit einem Einkaufswagen in den Vorraum des Baumarkts ging und dort mehrere Solarlampen in den Einkaufswagen legte. Anschließend verließ die Person das Geschäft, ohne die Lampen an der Kasse zu bezahlen. Der Täter ging anschließend zu einem Transporter auf dem Parkplatz, lud die Lampen in sein Fahrzeug und fuhr vom Parkplatz. Ein weiterer Mann befand sich zu dieser Zeit laut Polizei auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs. Hinweise zum Täter an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322 963-0.