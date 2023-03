Auf dem Dach der Kita Spatzennest in Weisenheim am Berg soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Der Gemeinderat hat nun entschieden, dass die Arbeiten ausgeschrieben werden sollen und Bürgermeister Joachim Udo Schleweis (CDU) dann dem günstigsten Bieter einen Auftrag erteilen kann.

Die Gemeinde muss für die Photovoltaikanlage knapp 111.000 Euro ausgeben. Das sei wesentlich mehr als ursprünglich vorgesehen war, bedauert Schleweis. Die Mehrheit der Ratsmitglieder habe entschieden, dass man trotz der höheren Kosten „als Beitrag der Gemeinde zum Klimaschutz in den sauren Apfel beißt“.

Verzögerungen hatte es unter anderem gegeben, weil es unterschiedliche Meinungen über Größe und Standort auf dem Dach gab. Zudem hatte das beauftragte Büro den Auftrag zurückgegeben.

Arbeiten an der Statik nötig

Die Planung des in Kallstadt ansässigen Ingenieurbüros Biss sieht nun vor, dass auf dem gesamten Dach der Kita Solarmodule installiert werden sollen. Auch ist ein Energiespeicher vorgesehen. Damit die Installation der Photovoltaikanlage möglich ist, sind Arbeiten an der Statik des Gebäudes erforderlich, die nach Angaben des Ingenieurbüros etwa 5000 Euro kosten werden. Auch muss die Elektroanlage ausgetauscht werden, dafür fallen Kosten von etwa 10.000 Euro an. Das Ingenieurbüro bekommt rund 23.000 Euro, die PV-Anlage und deren Installation kosten etwa 73.000 Euro.