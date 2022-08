Ab jetzt können sich Bürger und Bürgerinnen unverbindlich für die Infoveranstaltung und die kostenlosen Schulungen für die Solar-Beratung anmelden, wie Sonja Kowol, Pressesprecherin der Stadt Bad Dürkheim mitteilt. Wie bereits berichtet, sollen Ehrenamtliche nun die Solarberatung übernehmen, nachdem es eine so große Nachfrage nach den kostenlosen Solarchecks der Stadt gegeben hatte. Die Online-Schulungen selbst werden laut Kowol in der Regel samstags stattfinden und etwa vier Stunden dauern. Nach den Workshops werde es eine sogenannte Tandemphase geben, in der die Teilnehmer gemeinsam mit Mentoren vom Verein Metropol-Solar, der die Schulungen organisiert, Beratungen durchführen. Die Schulungen finden voraussichtlich im Oktober 2022 oder Ende Januar 2023 statt. Der Verein Metropol-Solar sei noch in Terminabstimmung dazu, wie Kowol mitteilt.

Vor den Schulungen soll es eine Info-Veranstaltung geben, bei der die genauen Inhalte und der Ablauf erklärt werde. Der Termin für diese steht ebenfalls noch nicht fest. Für die Teilnahme seien technische Vorkenntnisse hilfreich, aber nicht erforderlich. Personen mit Verbindungen zu Solarfirmen oder Solarteuren könnten allerdings nicht am Projekt teilnehmen, so Kowol. Das Konzept der Bürger-Solar-Beratungen sei vom Verein MetropolSolar entwickelt worden und werde nun in Kooperation mit der Stadt auch in Bad Dürkheim angeboten. MetropolSolar sei ein gemeinnütziger Verein aus der Rhein-Neckar-Region, der aber bundesweit tätig sei.

Unverbindliche Anmeldung



Interessierte können sich ab sofort beim Klimaschutzmanagement der Stadt Bad Dürkheim melden: klimaschutz@bad-duerkheim.de. Bei der Anmeldung angeben: Vorname, Nachname, E-Mail, Adresse, Telefonnummer. Sobald ein Termin für die Infoveranstaltung feststeht, werden Sie kontaktiert. Erst nach der Infoveranstaltung ist eine verbindliche Zusage zur Teilnahme an der Schulung erforderlich. Bei Fragen: klimaschutz@bad-duerkheim.de oder Telefon 06322 935-2132.