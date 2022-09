Nach Jahren der Abstinenz hält sie sich kaum noch in Grenzen: die Vorfreude auf dem 606. Wurstmarkt. Bis es so weit ist, muss allerdings ein Blick auf den Wurstmarkt vor 50 Jahren ausreichen.

1972 gab es eine Neuheit auf dem Wurstmarkt, die vor allem Journalisten bis heute freut: Erstmals fand auf dem Michelsberg die Wurstmarkt-Pressekonferenz statt. Bei dieser werden noch heute alle wichtigen Details rund um Verkehrsverbindungen und das Geschehen auf dem Wurstmarktgelände preisgegeben. Allerdings findet die Veranstaltung heute vor dem Vigilientürmchen statt.

Auch das anschließende gemeinsame Essen fällt heute nicht mehr so zünftig wie damals aus: Vor gut 50 Jahren gab es echte Pfälzer Spezialitäten wie Wellfleisch, mit Pellkartoffeln oder Hausmacher Wurst mit Bratkartoffeln.

Gleiches Eröffnungsdatum

Dafür findet sich an anderer Stelle eine Parallele zu heute: Damals wurde das größte Weinfest der Welt am gleichen Datum, nämlich am 9. September, eröffnet. Allerdings war der Wochentag ein anderer. Der eine oder der andere wird sich erinnern, lange Zeit wurde der Wurstmarkt an einem Samstag eröffnet. So auch 1972. Erst als der Vormarkt-Freitag ab 1985 hinzukam, verlängerte sich die Veranstaltungsdauer von acht auf neun Tage. Seitdem geht es freitags schon auf dem Wurstmarkt rund.

Apropos Eröffnung: 1972 war dafür nach dem Platzkonzert auf dem Schlossplatz und dem Umzug Georg Kalbfuß, damals Bürgermeister, zuständig. Unterstützt wurde er dabei von der Deutschen Weinkönigin Ulrike Seyffardt, der Pfälzischen Weinkönigin Melitta Engel, der Dürkheimer Weinprinzessin Inge Calletsch und dem Wurstmarktküfermeister Heinz Karst. Das Motto „EWG – Einmal Wurstmarkt gefeiert“ war in der Werbung allgegenwärtig.

Eine halbe Million Gäste

Insgesamt 500.000 Besucher ließen sich über die Festdauer in die Stadt locken. Zum Vergleich: Laut einem RHEINPFALZ-Bericht vom Wurstmarkt 2019 waren es „weit über 600.000 Menschen“. 36 historische Schubkarchstände, drei große Weinhallen, eine kleine Weinhalle neben der Gondelbahn der Weingenossenschaft Ungstein, Hallenwirt Brinkmann, ein Weinzelt von Hausch und das Schwarzwaldhaus Dingeldein sorgten für die „Verpflegung“.

Neu mit dabei war in diesem Jahr außerdem ein Weinausschank aus dem Stadteil Ungstein. Für den Festwein in den Schubkarchständen zahlten Besucher damals 3,80 DM, in den Hallen 4,30 DM. Für eingefleischte Bier-Fans oder diejenigen, die nach geschmacklicher Abwechslung suchten, übernahm das Allgäuer Brauhaus sowie ein Bierzelt von Hausch den Ausschank.

Schlechtes Wetter treibt Weinkonsum an

Angst, dass das größte Weinfest der Welt aber zu einer Biergaudi verkommen könnte, mussten die Dürkheimer angesichts des Weinumsatzes nicht haben: 220.989 Liter Wein landeten in den Kehlen der Festgäste. Allein 75.000 Liter waren es am zweiten Wurstmarkt-Wochenende, darunter 95 Sorten, wovon 75 Schoppenweine waren.

Auf einen Grund für den hohen Weinkonsum lässt ein RHEINPFALZ-Bericht vom 18. September 1972 schließen. Demzufolge habe an diesem Wochenende das schlechteste Wurstmarktwetter seit zwölf Jahren geherrscht: „Das nasskalte Wetter machte die Gäste ’sesshaft’ und unterband das ’Wandern’ auf dem Platz. Darunter hatten die offenen Geschäfte zu leiden.“ In den Hallen hingegen ist reger Betrieb bis um 5 Uhr am Morgen dokumentiert. Der bestbesuchteste Tag war der Wurstmarkt-Freitag und „überbot sogar seine Vorgänger seit der Einführung dieses zusätzlichen Wurstmarkttages vor sieben Jahren“, heißt es im RHEINPFALZ-Bericht weiter.

Auch für die Unterhaltung in jeder Altersklasse war vor 50 Jahren gesorgt. So gab es ein Kinderfest und eine Altenbetreuung am Nachmarkt-Freitag. 200 Senioren nahmen daran teil, darunter 40 DDR-Bürger. Der Literatentreff fand am Nachmarkt-Montag statt und die Feuerwerke zierten am Nachmarkt-Freitag und Montag den Nachthimmel. Am 18. September endete das Weinfest wieder.