Michael Zaczkiewicz ist überwältigt: Für Dzherelo, eine Einrichtung für überwiegend spastisch gelähmte Kinder in Lwiw (Lemberg) in der Westukraine, sind in den vergangenen sieben Tagen 53.000 Euro zusammengekommen. Das ist der höchste Betrag, den der Dürkheimer Augenarzt seit Beginn seines Engagement beim Freundeskreis Nadija 1995 sammeln konnte.

„Spenden von überall her haben uns erreicht“, erzählt er glücklich. Alles sei direkt als Soforthilfe überwiesen worden. „Alles kommt garantiert auch dort an“, versichert Zaczkiewicz. Die Strukturen in der Westukraine seien zum Glück noch intakt. Gekauft werden mit den Spendengeldern beispielsweise Rollstühle, Medikamente und andere Hilfsgüter für behinderte Kinder. Sie kommen zum Teil aus besonders umkämpften Gebieten im Osten und Norden sowie aus Kiew. Sie haben in Dzherelo vorübergehend Zuflucht gefunden und möchten es weiter über die Grenze nach Polen schaffen. Die 250 Kinder, die sonst das Zentrum besuchen, werden zu Hause betreut. Schutz suchen sie bei Sirenenalarm meist im Bad, da eine Flucht in einen Luftschutzkeller für sie im Rollstuhl schwer möglich ist. „Fahrer bringen ihnen notwendige Medikamente oder Hygieneartikel“, erzählt der Zaczkiewicz.

Ständig in Kontakt

Er hält ständig Kontakt nicht nur mit Dzherelo, sondern auch mit vielen Bekannten und Freunden. Darunter auch Dirigent Zenyk Korinets, der mit dem Solistenensemble des ukrainischen Nationalchors schon oft in Bad Dürkheim zu Gast war, zuletzt im Dezember 2019. Zenyk, der das Gebäude des Nationalchors verteidige, sei dankbar für alle kleinen Zeichen der Solidarität und freue sich insbesondere sehr über den Zuspruch aus Bad Dürkheim, erzählt Zaczkiewicz, der auch viele seiner Kontakte privat unterstützt. Der Augenarzt mit ukrainischen Wurzeln ist derzeit gefragter Experte verschiedener Medien . „Zum Glück haben meine Patienten großes Verständnis“, sagt er.

Spenden

Das Spendenkonto für Dzherelo in Deutschland ist bei der VR Bank Mittelhaardt. IBAN: DE58 5469 1200 0111 7553 02; BIC: GENODE61DUW. Kontoinhaber ist Zaczkiewicz, Kennwort: Ukraine.