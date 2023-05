Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Unwetter, das am Montag am frühen Abend in der Region niederging, war weniger heftig als das am Donnerstag. Besonders betroffen waren dieses Mal vor allem Teile der Verbandsgemeinde Freinsheim. In Weisenheim am Sand kämpfen Anwohner des Fuchsbachs mit dem Wasser und Winzer bangen im ihre Ernte.

Bis 23 Uhr waren die Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Freinsheim am Montagabend an etwa 100 Stellen im Einsatz, hauptsächlich, um Keller auszupumpen. Dann ging es wieder in die Gerätehäuser.