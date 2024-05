Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie immer am Stadtfest waren am Sonntag die Geschäfte offen. Ob es an den sommerlichen Temperaturen, dem Muttertag oder am Musikangebot lag – in den Geschäften war überwiegend viel los, auf dem Stadtfest war es dagegen eher ruhig. Doch kauften die Besucher auch ein?

„Wir haben gedacht, dass wegen des Muttertags heute Mütter gemeinsam zum Feiern kommen. Aber es ist definitiv ruhig, obwohl das Wetter schön ist“, sagt einer der Aktiven des