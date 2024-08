Kostbare Edelsteine, Fossilien und Schmuck lagen bei den zweiten Mineralientagen am Wochenende in der Salierhalle in Vitrinen und auf Tischen.

Nicht nur Experten und Sammler kamen in die Salierhalle, sondern auch viele Besucher, die einfach mal stöbern wollten. Die heilende Kraft der Steine war bei den Besuchern ein Thema und so glich der Besuch einer Reise durch die verborgene Welt der edlen Kristalle und Edelsteine. Amethysten sollen bei Konzentrationsschwierigkeiten helfen, Fluorit sorge für Klarheit, Tigerauge spende Kraft und Bergkristall gebe Gelassenheit, heißt es.

Auch Sagen und Geschichten gibt es zu verschiedenen Gesteinsarten. So soll der Larimar, ein Stein der Ruhe und Zufriedenheit und ein Überbleibsel der versunkenen Stadt Atlantis sein.

Viel sehen und staunen konnten die Besucher bei den Mineralientagen in der Salierhalle. Foto: Paul Der Larimar, angeblich der Stein der Ruhe und Zufriedenheit. Foto: Paul Auf den Tischen lagen Tausende Steine. Foto: Paul Die Besucher konnten sich an den Ständen informieren. Foto: Paul Auch Schmuck wurde angeboten. Foto: Paul

Experten der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie (VFMG) zeigten, wie man Mineralien bestimmt. Die Aussteller halfen dabei, den individuell passenden Stein zu finden.

Auch in Form von Schmuck und Mosaiken wurden Edelsteine, etwa Opale, präsentiert. An insgesamt 70 Ständen boten Aussteller aus Deutschland, der Schweiz und Italien eine große Vielfalt.

„Wir sind mit der diesjährigen Auflage im Großen und Ganzen zufrieden, es waren etwa 1900 Besucher da“, sagte Veranstalter Mark Schneider. Die Resonanz der Besucher sei durchweg sehr positiv gewesen, so Schneider. Und die meisten Aussteller seien mit den Umsätzen sehr zufrieden. Viele hätten sich bereits für die nächsten Mineralientage, die am 16. und 17. August 2025 erneut in der Salierhalle sein sollen, angemeldet. Er hoffe, dass sich die Veranstaltung in Bad Dürkheim etabliere, so Schneider.