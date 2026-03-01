Rappelvoll war die Bad Dürkheimer Innenstadt zur (W)Einkaufsnacht am Samstag. Einzelhändler und Winzer waren zufrieden, manche Gäste zeigen sich aber enttäuscht.

In der Innenstadt verteilt stehen hohe, meist spitze Lichtsäulen, einige sind gewellt, andere gebogen oder verschlungen und fast alle wechseln ständig die Farbe. Nicht fehlen darf ein großer, roter Kussmund auf dem Stadtplatz, der ein beliebtes Fotomotiv ist. Neu dabei sind leuchtende Fliegenpilze, die zwischen Stadtplatz und Obermarkt Lichtakzente setzen. Kaum zu sehen sind dagegen die Lichteffekte, die auf dem Stadtplatz durch Scheinwerfer in die Höhe projiziert werden.

„Angesichts der Ankündigung von spektakulären Lichtshows haben wir mehr erwartet, es ist schade“, sagen ein Ehepaar aus Freinsheim und eines aus Bad Dürkheim, die gemeinsam unterwegs sind. Statt Lichter zu bestaunen, probieren sie Weine, die Weingüter in und vor Geschäften offerieren. „Schön wären Projektionen auf Gebäuden“, meint eine Frau. „Vielleicht könnten Einzelhändler Scheinwerfer in die Schaufenster stellen“, so ein Vorschlag.

„Umsatzstärkster Tag des Jahres“

Thorsten Lückerath, der im Modegeschäft Street One Weine und Sekt des Weinguts Fitz-Ritter anbietet, erzählt, einige Besucher hätten bedauert, dass nicht mehr Licht zu sehen sei. Ansonsten sei die Resonanz sehr gut. Favoriten seien Rosé und Riesling Sekt extra trocken, verrät Lückerath. Geradezu euphorisch ist Georg Amling, dem in der Kurstadt acht Geschäfte gehören. „Dieser Tag ist der umsatzstärkste des Jahres“, verrät er. In diesem Jahr laufe es besonders gut. „Wir hatten schon um 20 Uhr den Umsatz von der vergangenen (W)Einkaufsnacht, und die war schon sehr gut“, so Amling. Nach dem grauen und umsatzschwachen Februar hätten die Leute nun Lust, nach draußen zu gehen und einzukaufen. Gefragt seien leuchtende Farben und es werde viel Kleidung für Männer gekauft.

Anscheinend haben viele auch Lust auf Eis, im Eiscafé Gondola ist reger Betrieb. Gegenüber bei Juwelier Kinscher ist Marcel Kinscher für sein Geschäft und den Verkauf der Weine des Weinguts Karl Wegner zuständig. Durch Veranstaltungen wie die (W)Einkaufsnacht würden die Leute sehen, dass es ein Geschäft mit einer eigenen Werkstatt gebe, und im Nachhinein zum Einkauf kommen, berichtet Kinscher. Bei der diesjährigen (W)Einkaufsnacht seien besonders viele Leute unterwegs, findet er.

Weingläser sind Mangelware

„Wir sind zu viert und kommen kaum nach“, heißt es am Stand des Weinguts Mesel am Römerplatz. 120 Gläser habe man dabei, die seien „im Nu“ weggewesen, jetzt wird ständig gespült. Es seien sehr viele Leute unterwegs. Vor allem Blanc de Noirs und Gewürztraminer würden getrunken. Gegenüber brät Christine Michler vor dem Haus der guten Weine Bratwürste auf einem Grill. Hungrig bleiben muss niemand. Auch dank des Lions Club Wachenheim, der einen Stand am Römerplatz hat. „Wir haben von 16 Kilogramm Rinderhackfleisch Chilli con carne und von vier Kilogramm roten Linsen Chilli sin carne gekocht“, erzählt Präsidentin Susanne Kuffler-Irsfeld. Vor allem das fleischhaltige Chilli werde gegessen, im vergangenen Jahr sei es umgekehrt gewesen.

„Es war heute eine sehr gute Resonanz, es hat Spaß gemacht zu verkaufen“, sagt Ramona Bethge, Inhaberin von Ramonas Wäschetraum. Fast ausverkauft sind die Weine des Weinguts Darting, die ihre Söhne Tim und Max vor dem Geschäft anbieten.

Leuchtende Stelzenläufer beeindrucken

„Wir wollen etwas bummeln“, erzählen Angelika Böhm aus Speyer und Tanja Gebhardt aus Bellheim. Sie seien schon einige Male bei Veranstaltungen in Bad Dürkheim gewesen, „die waren immer sehr schön und Dürkheim ist eine schöne Stadt“. Sie treffe sich öfter mit Bekannten aus Ellerstadt und Rheingönheim in Bad Dürkheim, „denn die Atmosphäre hier ist gut und es ist eine schöne Stadt“, sagt Waltraud Kunz aus Weisenheim am Berg. Am Obermarkt sorgt eine Trommlergruppe für rhythmische Klänge. In der Apotheke am Obermarkt ist Disco mit DJ Stephano angesagt. Wenig zu sehen ist von der Feuershow am Stadtplatz, da der Andrang so groß ist. Begeistert reagieren die Besucher auf zwei Stelzenläufer in leuchtenden Gewändern.

„Heute war es super, super“, so Rolf Jochum im Stadtmuseum. Bis 21 Uhr waren bereits 580 Besucher da. „Die Leute sind interessiert, schauen sich um, stellen Fragen“, sagt Museumsleiterin Britta Hallmann-Preuß. „Die Stadt ist voller Leute, alle sind gut gelaunt, es ist eine tolle Atmosphäre, viele Fremde sind da, es war den ganzen Tag durchgehend Betrieb, was will man mehr“, lautet das rundum zufriedene Resümee von Marcus Brill, Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus der Stadtverwaltung.