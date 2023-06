Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So viel Betrieb wie in Zeiten vor der Pandemie war am Reformationstag, dem zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr, nicht. Darüber waren sich die Einzelhändler und die Beschicker der Herbstmärkte auf dem Schlossplatz und dem Obermarkt einig. Ob mehr los war als beim ersten Sonntag der geöffneten Geschäfte vor drei Wochen, darüber gingen die Meinungen auseinander.

„Vor der Pandemie war es hier manchmal ganz voll“, erinnert sich Petra Förtsch, Inhaberin des Geschenkeladens „Flair“. Das war am Sonntag nicht der Fall, doch