Der Frühlingsmarkt in Bad Dürkheim lockt Hunderte in die Gewächshäuser. Kräuter und bunte Blumen gehen weg wie nichts.

Für viele ist es die Gelegenheit, den Balkon für den Sommer fit zu machen: Beim Frühlingsmarkt der Lebenshilfe am Sonntag sind wieder Hunderte durch die Gewächshäuser geströmt. „Full House trifft es sehr gut“, sagt Peter Friedek lachend. Der Werkstattleiter freut sich, dass die Atmosphäre wie immer friedlich und gelöst war, obwohl viele Kunden an den Essensständen und im Gewächshaus Schlange stehen mussten.

Blumen soweit das Auge reicht. Foto: Peter Kretzschmar

Bei bestem Wetter seien bereits eine halbe Stunde vor Verkaufsstart die ersten Besucher dagewesen, berichtet Friedek. Gleich weg gingen die Kräuter, so der Werkstattleiter. Absolute Renner bei den Blumen seien die Verbenen, Petunien und Portulakröschen gewesen. Zwar stehen laut Friedek nach dem erfolgreichen Verkaufstag noch einige Blumen in den Gewächshäusern der Lebenshilfe. Man werde wohl manche Pflanzen nachkaufen müssen. Bis Pfingsten sollen die Kunden hier noch mit Pflanzen versorgt werden – solange der Vorrat eben reicht. Die Lebenshilfe war am Sonntag mit 15.000 Pflanzen ins Rennen gegangen, dazu kamen etwa 1000 Kräuter und 13 verschiedene Tomatenraritäten.

Auch fürs leibliche Wohl war gesorgt. Foto: Peter Kretzschmar

Ein besonderer Dank gelte allen Helfern, betont Friedek. „Nicht nur 14 Gärtner waren ohne Pause am Start, sondern auch unser Küchenteam“, sagt Friedek. Ohne die externen und internen Helfer, die auch am Weinausschank tätig sind, wäre ein Fest in dieser Größenordnung nicht denkbar, betont Friedek. Einige der Helfer haben keine Pause: Seit 7.30 Uhr am Montagmorgen herrschte in der Küche der Lebenshilfe bereits wieder reger Betrieb, berichtet Friedek.