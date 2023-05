Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein „voller Erfolg“ sagt Tine Michler, Vorsitzende des Gewerbevereins, über den ersten verkaufsoffenen Sonntag seit zwei Jahren. Das Wetter habe „super mitgespielt“, es sei mal wieder „so richtig voll“ und einige Leute seien mit Einkaufstüten unterwegs gewesen. Doch nicht überall fällt das Fazit so positiv aus.

Gedränge an vielen Stellen in der Stadt – das war in der Zeit vor der Pandemie bei verkaufsoffenen Sonntagen in Dürkheim normal. Am Sonntag, dem ersten, an