Mit dem „Derkemer u(n)verpackt“ gibt es seit Dienstag den ersten plastikfreien Lebensmittelladen in der Stadt. Bei der Eröffnung kommt das Konzept gut an.

„Heute Morgen ging es mir schon ein bisschen schlecht“, muss Inhaberin Miriam Baßler gestehen. Gut eine Stunde nach der Eröffnung ist die Nervosität aber verflogen: „Jetzt freue ich mich einfach, dass alle da sind“, sagt die 37-Jährige. Vor der Eingangstür hat sich eine kleine Warteschlange gebildet – wegen der Corona-Maßnahmen dürfen nur acht Kunden auf einmal das Geschäft betreten.

Drinnen erwarten sie bauchige Gefäße mit verschiedenen Essigsorten, ein großer Topf Erdnusscreme und zahlreiche Behälter mit Nudeln, Nüssen und Gewürzen. Hinter der Kassentheke schimmern Spender mit Wasch- und Reinigungsmitteln. „Das erinnert mich an meine Kindheit, da fehlen nur noch die Bonbons“, ruft eine Kundin beim Anblick der vielen Gefäße.

Erst wiegen, dann abfüllen

Aus denen füllen die Kunden die Ware selbst in mitgebrachte Gläser und Dosen ab. „Da muss man sich erst mal dran gewöhnen“, sagt Elisabeth Allbach. Die Bad Dürkheimerin lässt sich erklären, wie der Einkauf im Unverpackt-Laden abläuft. „Sie müssen zuerst das Glas wiegen und dann das Etikett draufkleben“, rät Anna-Lisa Krämer, die an der Kasse arbeitet.

Danach kann die Kundin so viel Mehl abfüllen, wie sie braucht. Der benutzte Löffel kommt in eine Glasschale, und das volle Glas wird erneut gewogen. Das Gefäß hat Elisabeth Allbach, wie die meisten Kunden, extra von zu Hause mitgebracht. Für diejenigen, die spontan vorbeikommen, steht im Eingangsbereich ein Regal mit gebrauchten Einmachgläsern bereit. „Ich freue mich, dass es so einen Laden gibt“, sagt Allbach. „Man will ja die Umwelt schonen, und da braucht man keine Plastiktüten mehr.“

Überrascht von der Auswahl

„Es sollte mehr solcher Läden geben“, findet auch Renate Rettich, die mit ihren Kindern zur Eröffnung gekommen ist. „Wir versuchen Plastik- und Papiermüll zu vermeiden, bei uns gibt es auch keine Fertiggerichte“, erzählt sie. Von der Auswahl ist sie positiv überrascht: Mit dem kompostierbaren Küchenpapier, das sich als Ersatz für Backpapier und Frischhaltefolie verwenden lässt, habe sie nicht gerechnet.

Währenddessen steht Miriam Baßler an der Kasse – ausgestattet mit recyclebaren Kassenbons – und beantwortet Fragen von Kunden. An so einem anstrengenden Tag hat die frischgebackene Ladenbesitzerin tatkräftige Unterstützung. Ihr Mann Christian begrüßt die Kunden mit Sekt und Orangensaft und sorgt dafür, dass sich nicht zu viele Leute auf einmal im Laden aufhalten. Kassiererin Krämer hat eigens zwei Tage Urlaub genommen, um ihrer Freundin bei der Eröffnung zu helfen.

Heike Mack, die Betreiberin des Landauer Unverpackt-Ladens, hat ihre frühere Stammkundin Baßler bei der Planung des eigenen Ladens beraten, Lieferanten empfohlen und Tipps zur Bewältigung des Alltags gegeben. Auch bei der Eröffnung steht sie mit Rat und Tat zur Seite: Was tun, wenn sich bei der Erdnusscreme das Öl absetzt? Ihr Fazit: „Wirklich sehr gelungen. Ich wünsche Miriam, dass die Dürkheimer es annehmen.“