Mit Shakespeare, Brecht und Co. die Limburg in Bad Dürkheim rocken: Dieses Kunststück ist dem Theater an der Weinstraße (TadW) selbst unter Coronabedingungen gelungen. Unter dem Titel „Die ganze Limburg ist Bühne“ lockte ein Stationentheater an zwei Wochenenden insgesamt 480 Besucher zu einem Theaterspaziergang in den Wald.

Samstagnachmittag kurz vor fünf am Märchenwaldparkplatz. Einchecken, Präsenzkontrolle. Alle zehn Teilnehmer der Gruppe sind pünktlich und voller Erwartungen. Geländepläne