Wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Charlotte Weihl auf dem Pfälzer Weinthron wird, entscheidet sich am Freitag im Saalbau. Fest steht: Lara Karr aus Weisenheim am Berg, Manuel Reuther aus Forst und Denise Stripf aus Bad Dürkheim repräsentieren den Pfälzer Wein als „#teampfalz 2024/2025“. Sie haben sich im Vorentscheid durchgesetzt. Die angehenden Weinhoheiten können bei der Bühnenshow ihr Weinwissen und ihr Kommunikationstalent auf vielfältige Art unter Beweis stellen – neben der öffentlichen Fachbefragung gehört auch eine Blindprobe dazu, bei der das Publikum mitmachen darf. „Die Besucher der Wahl- und Krönungsveranstaltung dürfen sich auf einen unterhaltsamen und spannenden Abend freuen“, verspricht die Pfalzwein-Werbung in einer Mitteilung. Alle Besucher des Saalbaus erwartet nach der Wahl eine After-Show-Party, zudem gibt es ausgewählte Pfalzweine an der Bar. Eintrittskarten zum Preis von 55 Euro pro Person sind erhältlich bei der Tourist-Information Neustadt an der Weinstraße: stadtmarketing@neustadt.eu. Die Wahlveranstaltung wird vom OK Weinstraße per Livestream unter www.ok-weinstrasse.de übertragen. Auf www.rheinpfalz.de wird es einen Liveticker geben.