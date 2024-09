Der automatisierte Notruf eines Smartphones hat am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Bad Dürkheim alarmiert. Wie die Polizei mitteilt, schlugen alle Rückrufe fehl – und die Einsatzkräfte rückten an die vermeintliche Unglücksstelle aus. Dort fanden sie aber keine Person in Not, sondern lediglich das Smartphone. Wie es dazu gekommen war, konnte der Eigentümer wenig später selbst auflösen, als er sich wohlbehalten auf der Dienststelle meldete. Vor Fahrtbeginn hatte der Mann sein Smartphone auf das Dach seines Pkw gelegt und sei dann bei Leistadt losgefahren. Während der Fahrt sei das Telefon dann unsanft zu Boden gefallen – und habe den automatischen Notruf abgesetzt.