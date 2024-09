„Äußerst geschickt und skrupellos“ gehen nach Angaben der Polizei derzeit vermehrt Telefonbetrüger in Bad Dürkheim vor. Die Betrüger erklären am Telefon, vom Kriminalamt in Mannheim zu sein, die vor angeblichen Einbruchsdiebstählen im Umfeld des Gesprächspartners warnen wollen.

Weil die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass demnächst auch in das Haus oder in die Wohnung der Angerufenen eingebrochen werde, sei deren Geld sowie Schmuck in Gefahr. Deshalb solle der wertvolle Besitz einem Boten übergeben werden, der angeblich alles zur Polizei oder zum Amtsgericht in Verwahrung bringen möchte.

Auf dem Display erscheint Polizeinummer

Dabei nutzten die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf dem Display die Nummer einer Polizeidienststelle oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. „In keinem Fall will die echte Polizei Ihre Wertgegenstände haben“, stellt die Polizei klar.

Bei solchen verdächtigen Anrufen bittet die Polizei, den Anruf der Betrüger sofort zu beenden, auf keine Forderung oder Anweisung der Betrüger einzugehen sowie sofort die Amtsleitung der Polizei Bad Dürkheim (Telefon 06322-963-0) anzurufen. Außerdem werden Angehörige dazu aufgerufen, älteren Familienangehörigen über diese Betrugsmasche zu informieren.