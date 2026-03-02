In Bad Dürkheim hat eine Autofahrerin am Freitagnachmittag ein geparktes Fahrzeug beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin eines Skoda gegen 16.50 Uhr in der Weinstraße Süd in Richtung Wachenheim unterwegs, als sie einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford Transit seitlich touchierte. Dabei entstanden Eindellungen und Lackschäden am linken hinteren Kotflügel und Stoßfänger, die von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt werden. Eine Zeugin beschrieb die Unfallfahrerin als etwa 70 bis 80 Jahre alt mit grauem Zopf.