Bad Dürkheim. Bei ihrer Hauptversammlung hat die SKG Grethen langjährige Mitglieder geehrt – darunter Neu-Ehrenmitglied Harald Pohl.

Doris Peter und Roswitha Peter wurden für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Weitere fünf Jubilare entschieden sich, ihre Ehrungen beim Sommerfest oder der Weihnachtsfeier entgegenzunehmen.

Die Mitgliederzahl des Vereins ist laut Rotters Bericht auf 380 gesunken. Der Verein zählt mittlerweile 42 Ehrenmitglieder, wobei das älteste Mitglied 96 Jahre alt ist. In ihrem Geschäftsbericht lobte Rotter zudem die Organisation zahlreicher erfolgreicher Veranstaltungen. Genannt wurden der Kinderfasching (organisiert von Jana Sondermann), Theateraufführungen (Reinhard Döking), die Karfreitag-Wanderung (Katrin Klinke), die Kerwe (Werner Berenz), die Vereinswanderung (von der Wandergruppe der SKG organisiert) und die Weihnachtsfeier, die ebenfalls von Reinhard Döking verantwortet wurde.

Die SKG Grethen vereint die Bereiche Sport und Kultur. Im Sport werden zahlreiche Disziplinen angeboten, darunter Badminton, Boule, Darts, Frauenturnen, Fußball, Handball, Kickboxen, Tischtennis, Volleyball für Damen und Herren, Wirbelsäulengymnastik, Yoga sowie Zumba, das nun von einer neuen Trainerin geleitet wird. Im kulturellen Bereich engagieren sich besonders die Kindertheater-Gruppe und die Theatergruppe „Schindtal-Babbler“. Letztere konnten im Jahr 2026 auf sechs erfolgreiche Theaterabende zurückblicken.