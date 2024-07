Die Warnsirenen in der Verbandsgemeinde Wachenheim sind da. Doch warum sind sie noch nicht getestet?

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vor drei Jahren hat das Land Fördermittel zur Installation digitaler Warnsirenen verteilt. Auch die Verbandsgemeinde Wachenheim hat davon profitiert und in allen Gemeinden Sirenen installiert. Gönnheims Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) erkundigte sich in der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung, wann die Sirenen getestet werden, „damit wir im Katastrophenfall gewappnet sind“. Auch die Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde seien „Feuer und Flamme“. Diese werden die Sirenen allerdings nicht nutzen und bleiben beim stillen Alarm.

Er teile die Neugier von Meinhardt durchaus, so Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Doch sei die technische Verbindung mit dem überregionalen Warnsystem noch nicht abgeschlossen. Sobald dies der Fall sei, „werden wir aller Neugier befriedigen“, versicherte Bechtel.