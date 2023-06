Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

71 Sirenen braucht der Landkreis Bad Dürkheim, um im Ernstfall seine Bürger zu warnen. Das hat eine Analyse ergeben. Doch wie werden sie am besten verteilt? Darüber haben sich die hauptamtlichen Bürgermeister im Kreis Gedanken gemacht und bei zwei Sirenen sogar zu einer ungewöhnlichen Methode gegriffen.

Bis in die 1990er-Jahre schrillten in fast allen Gemeinden in Deutschland Sirenen, wenn es brannte oder wenn große Unwetter drohten. Mit diesen Sirenen sollten die Bürger auch bei kriegerischen