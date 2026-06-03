Die Stadt bekräftigt: Sippel soll in Bad Dürkheim bleiben. Wo die Backstube künftig produziert, bleibt offen. Das wurde im Haupt- und Finanzausschuss klar.

Die drohende Schließung der Ungsteiner Bäckerei Sippel durch die Kreisverwaltung aufgrund der baurechtlichen Situation beschäftigt die Bad Dürkheimer Kommunalpolitik. „Was wird die Stadt tun, wenn nach dem 31. Dezember 2026 kein neuer Standort gefunden ist?“, wollten Ralf Lang (SPD) und Walter Schubert (FDP) am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss von Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) wissen. Diese verwies zunächst auf die Bauausschuss-Sitzung am 11. Juni, in der sich die Stadt erneut zu dem Thema äußern will. „Damit gebe ich mich nicht zufrieden“, sagte Schubert.

Daraufhin wiederholte Bauernschmitt die Antwort, die die Stadtverwaltung bereits der RHEINPFALZ gegeben hatte. Die Stadt sei „sehr wohl tätig“ und versuche ihr Möglichstes, um die Bäckerei in Bad Dürkheim zu halten: „Die Bäckerei ist uns sehr sehr wichtig.“ Wirtschaftsförderer Marcus Brill erklärte, er stehe in täglichem Kontakt mit den Inhabern. Ziel der Stadt ist es, die Bäckerei mit ihrer Produktion an einem anderen Standort in Bad Dürkheim anzusiedeln. Er melde auch Flächen, die noch nicht auf dem Markt seien, an die Inhaber, so Brill.

„Also ist der aktuelle Standort abgeschrieben?“, fragte Schubert. „Im Moment kann man keine andere Aussage treffen“, erklärte Bauamtsleiter Steffen Wietschorke.

Keine Änderung des Bebauungsplans geplant

Eine Änderung des Bebauungsplans, die den Produktionsstandort am jetzigen Standort möglicherweise rechtlich erlauben würde, sei „nicht die Lösung unsererseits“, betonte Bauernschmitt. Karl Brust (SPD) appellierte an die Nachbarschaft „einsichtig zu sein und zu warten“, bis die Bäckerei an einem neuen Standort gebaut habe, wenn ein Grundstück gefunden sei.

Die Frage einer möglichen Schließung nach dem 31. Dezember müsse man an die zuständige Kreisverwaltung adressieren, so Bauernschmitt. Dann endet die Frist, in der die Beschwerde aus der Nachbarschaft gegen den Betrieb der Backstube ruht.